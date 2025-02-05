Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghiệp Tân Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lương cơ bản + phụ cấp + KPI Xét tăng lương hàng năm Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo hiệu quả kinh doanh Quà tặng các dịp lễ, Tết, sinh nhật,... Bảo hiểm đầy đủ Bảo hiểm tai nạn 24/24 Phép năm theo quy định pháp luật Trang bị đầy đủ công cụ làm việc, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc

Phụ trách chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại

Nhận đơn hàng từ khách hàng, chuyển thông tin đơn hàng cho các bộ phận liên quan

Theo dõi tiến độ sản xuất, thời gian giao hàng, phản hồi với khách hàng khi có vấn đề phát sinh

Hỗ trợ kế toán theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng, đôn thúc công nợ,...

Phát triển thêm khách hàng mới theo target

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan Kinh tế

Kỹ năng giao tiếp tốt

Có kỹ năng bán hàng

Thành thạo tin học văn phòng

Tiếng Anh giao tiếp khá

Quyền Lợi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 8 - 12 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

