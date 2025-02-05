Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghiệp Tân Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Công Nghiệp Tân Á
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Tân Á

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lương cơ bản + phụ cấp + KPI Xét tăng lương hàng năm Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo hiệu quả kinh doanh Quà tặng các dịp lễ, Tết, sinh nhật,... Bảo hiểm đầy đủ Bảo hiểm tai nạn 24/24 Phép năm theo quy định pháp luật Trang bị đầy đủ công cụ làm việc, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại
Nhận đơn hàng từ khách hàng, chuyển thông tin đơn hàng cho các bộ phận liên quan
Theo dõi tiến độ sản xuất, thời gian giao hàng, phản hồi với khách hàng khi có vấn đề phát sinh
Hỗ trợ kế toán theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng, đôn thúc công nợ,...
Phát triển thêm khách hàng mới theo target

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan Kinh tế
Kỹ năng giao tiếp tốt
Có kỹ năng bán hàng
Thành thạo tin học văn phòng
Tiếng Anh giao tiếp khá

Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Tân Á Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 8 - 12 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Tân Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Đường số 2, KCN Bình Chiểu, phường Bình Chiểu, Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

