Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HINO SAO BẮC (HCM) làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 50 Triệu

Mức lương 10 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 50 người

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 3.5 – 7tr (theo năng lực), thu nhập trung bình từ 10 - 50Tr/Tháng hoặc hơn tùy theo năng lực ứng viên - Thưởng bán xe + thưởng marketing. - Hoa hồng từ ngân hàng, bảo hiểm, phụ kiện - Hỗ trợ đăng ký ngân hàng - Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. - Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, kĩ năng cá nhân. - Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thăng tiến. - Chế độ nghỉ phép, du lịch hàng năm., Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng để giới thiệu và tư vấn bán xe ô tô, xe tải.

- Chủ động liên hệ và tạo lập mối quan hệ tốt với khách hang

- Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm, giá cả, phương thức thanh toán

- Đàm phán, thương thảo hợp đồng và thực hiện các thủ tục bán hàng.

- Theo dõi, hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình mua hàng và sau bán hàng.

- Phối hợp với bộ phận marketing triển khai các chiến dịch thúc đẩy doanh số.

- Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và đề xuất các giải pháp bán hàng hiệu quả.

- Báo cáo và cập nhật tình hình tiến độ định kỳ theo yêu cầu của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

- Nam/Nữ, từ 20 - 35 tuổi

- Có đam mê trong lĩnh vực kinh doanh ô tô, xe tải (chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo).

- Có bằng lái ô tô là một lợi thế

- Năng nổ, nhiệt huyết, kiên trì trong công việc, giải quyết tình huống

- Có tinh thần trách nhiệm cao, tinh thần làm việc nhóm

- Có tinh thần học hỏi, cầu tiến, chịu được áp lực cao

- Thực hiện công việc đúng chức năng, vị trí làm việc

- Làm việc theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp

- Thành thạo tin học văn phòng và các công cụ hỗ trợ bán hàng.

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 50 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

