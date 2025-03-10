Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HẢI PHÒNG TECH làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH HẢI PHÒNG TECH
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH HẢI PHÒNG TECH

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng:

- Lô 263,Khu TĐC tổ 27,Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng ,Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

• Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thông qua các kênh trực tuyến và trực tiếp.
• Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và tiềm năng.
• Tư vấn và giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty tới khách hàng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
• Đàm phán và ký kết hợp đồng, thực hiện các công việc theo dõi đơn hàng, hợp đồng với khách hàng.
• Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình giao dịch và hợp tác với khách hàng.
• Lập báo cáo và báo cáo kết quả công việc cho cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc đại học các chuyên ngành liên quan (Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, ...).
• Kinh nghiệm: Có ít nhất 6 tháng đến 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng.
• Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng thuyết phục, đàm phán.
• Nhanh nhạy, linh hoạt và chủ động trong công việc.
• Kỹ năng sử dụng phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
• Ưu tiên: Có kinh nghiệm trong ngành Tự động hóa

Tại CÔNG TY TNHH HẢI PHÒNG TECH Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cơ bản: [Lương cơ bản] + Hoa hồng theo doanh thu.
• Thưởng hiệu quả công việc và các chế độ thưởng khác theo chính sách công ty.
• Bảo hiểm đầy đủ theo quy định pháp luật.
• Môi trường làm việc năng động, cơ hội phát triển nghề nghiệp.
• Được đào tạo và hướng dẫn các kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp và tư duy kinh doanh.
• Các phúc lợi khác: Du lịch, team building, và các hoạt động gắn kết khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HẢI PHÒNG TECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HẢI PHÒNG TECH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Lô 263,Khu TĐC tổ 27, Phường Vĩnh Niệm,Quận Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng ,Việt Nam

