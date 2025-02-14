Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty EO Trade Vina làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 15 Triệu

- Tìm nhà phân phối sản phẩm bàn ghế ngoài trời

- Tìm nhà phân phối sản phẩm ghế văn phòng

- Phối hợp với bộ phận logistic và kho để giao hàng, nhập hàng

- Quản lý các đơn hàng gia công OEM ODM

- Nghiên cứu thị trường để đưa ra phương án nhập/ sản xuất sản phẩm mới phù hợp nhu cầu thị trường

- Quản lý đơn hàng, quản lý danh sách khách hàng

- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

