Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty EO Trade Vina làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty EO Trade Vina
- Đà Nẵng:
- 30 Trần Quý Cáp Q Hải Châu Đà Nẵng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
- Tìm nhà phân phối sản phẩm bàn ghế ngoài trời
- Tìm nhà phân phối sản phẩm ghế văn phòng
- Phối hợp với bộ phận logistic và kho để giao hàng, nhập hàng
- Quản lý các đơn hàng gia công OEM ODM
- Nghiên cứu thị trường để đưa ra phương án nhập/ sản xuất sản phẩm mới phù hợp nhu cầu thị trường
- Quản lý đơn hàng, quản lý danh sách khách hàng
- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tính cách vui vẻ, thành thật
Ưu tiên nam
Tại Công Ty EO Trade Vina Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đào tạo xu hướng về nội thất và logistic
- Lương thỏa thuận tùy năng lực
- Tính hoa hồng trên doanh thu
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty EO Trade Vina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
