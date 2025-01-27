Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI LONG BEACH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Vincom Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

- Hỗ trợ khách hàng về các chính sách liên quan đến bán hàng.

- Chăm sóc khách hàng, giải quyết khiếu nại khách hàng.

- Phát triển và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng.

- Trưng bày và quản lý, theo dõi hàng hóa tại quầy được giao.

- Lập tức báo cáo với cấp trên nếu có tình huống phát sinh.

- Bảo quản các sản phẩm trong kho theo đúng yêu cầu của công ty.

- Tư vấn, giới thiệu và bán sản phẩm trang sức cao cấp.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mảng thời trang - trang sức.

- Nam, nữ, ngoại hình sáng, dễ nhìn.

- Kỹ năng bán hàng.

- Khả năng giao tiếp, tương tác với khách hàng tốt.

- Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI LONG BEACH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng doanh số.

- Được đảm bảo các quyền lợi về BHXH, BHYT, chế độ nghỉ lễ, tết, hiếu, hỷ theo Luật lao động.

- Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty.

- Làm trong trung tâm thương mại sang trọng, đồng nghiệp vui vẻ, hoà đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI LONG BEACH

