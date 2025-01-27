Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI LONG BEACH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI LONG BEACH
Ngày đăng tuyển: 27/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI LONG BEACH

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- Vincom Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

- Hỗ trợ khách hàng về các chính sách liên quan đến bán hàng.
- Chăm sóc khách hàng, giải quyết khiếu nại khách hàng.
- Phát triển và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng.
- Trưng bày và quản lý, theo dõi hàng hóa tại quầy được giao.
- Lập tức báo cáo với cấp trên nếu có tình huống phát sinh.
- Bảo quản các sản phẩm trong kho theo đúng yêu cầu của công ty.
- Tư vấn, giới thiệu và bán sản phẩm trang sức cao cấp.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mảng thời trang - trang sức.
- Nam, nữ, ngoại hình sáng, dễ nhìn.
- Kỹ năng bán hàng.
- Khả năng giao tiếp, tương tác với khách hàng tốt.
- Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI LONG BEACH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng doanh số.
- Được đảm bảo các quyền lợi về BHXH, BHYT, chế độ nghỉ lễ, tết, hiếu, hỷ theo Luật lao động.
- Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty.
- Làm trong trung tâm thương mại sang trọng, đồng nghiệp vui vẻ, hoà đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI LONG BEACH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 Đường 3/2, P.11, Q.10, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

