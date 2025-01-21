Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Truyền Thông Quảng Cáo Q Agency làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 5 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Truyền Thông Quảng Cáo Q Agency
Ngày đăng tuyển: 21/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/02/2025
Công Ty TNHH Truyền Thông Quảng Cáo Q Agency

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Quảng Cáo Q Agency

Mức lương
5 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- 32 Trần Thủ Độ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 15 Triệu

– Tìm kiếm khách hàng, đăng bài, spam, tương tác với khách qua các trang mạng xã hội
– Tư vấn khách hàng sử dụng các dịch vụ của công ty về lĩnh vực Marketing đa kênh
– Chăm sóc và giải đáp thắc mắc cho khách hàng những vấn đề về sản phẩm trước và sau hợp tác
– Làm việc tại văn phòng, tương tác với khách hàng qua nền tảng mạng xã hội.
THỜI GIAN LÀM VIỆC:
T2 – T7 (9h – 17h30: nghỉ trưa 2 tiếng)

Với Mức Lương 5 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Không yêu cầu kinh nghiệm
– Nam/ Nữ từ 18 tuổi trở lên.
– Có laptop cá nhân.
– Nhanh nhẹn, năng động, giao tiếp tốt, có kỷ luật
– Yêu thích công việc Sale

Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Quảng Cáo Q Agency Thì Được Hưởng Những Gì

– Thu nhập theo năng lực từ 5.000.000 - 15.000.000 (Lương cứng + %HH + Thưởng)
– Được đào tạo từ đầu, nâng cao kiến thức về Sale Marketing
– Môi trường Gen Z trẻ trung, cởi mở, được Quản lý hỗ trợ trực tiếp để có kết quả tốt nhất.
– Đầy đủ chế độ lương, thưởng, sinh nhật, hỉ, hiếu…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Quảng Cáo Q Agency

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Truyền Thông Quảng Cáo Q Agency

Công Ty TNHH Truyền Thông Quảng Cáo Q Agency

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 32 Trần Thủ Độ, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

