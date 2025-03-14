Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần HOSCO làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 18 Triệu

Mức lương 7 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Nghiên cứu thị trường, phát triển mối quan hệ khách hàng, tư vấn giải pháp phần mềm phù hợp, đàm phán hợp đồng và theo dõi quá trình triển khai phần mềm.

- Tư vấn, giải đáp, hỗ trợ cho khách hàng về mặt hàng dịch vụ do công ty đang cung cấp.

- Data khách hàng do phòng MKT cung cấp.

- Thương thảo, đàm phán hợp đồng và hỗ trợ khách trong quá trình triển khai phần mềm.

- Theo dõi doanh số/doanh thu/thu hồi công nợ khách hàng.

- Chủ động tìm kiếm, chăm sóc và phát triển khách hàng, duy trì khách hàng cũ và phát triển khách hàng mới, đồng thời tập trung những khách hàng trọng điểm, đánh giá và phân loại khách hàng theo tiêu chuẩn.

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm Sales/tư vấn/bán hàng là một lợi thế

- Có khả năng giao tiếp tự tin, kỹ năng đàm phán, trao đổi với khách hàng.

- Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng, đam mê công nghệ

- Có laptop cá nhân.

Quyền Lợi Được Hưởng

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

- Thưởng lương tháng 13, thưởng lễ tết sinh nhật, hiếu hỉ.

- T

- Tham quan du lịch hàng năm theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

