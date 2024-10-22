Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Thương Mại Dịch Vụ DZ Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 303 Cộng Hòa - Phường 13, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

-Bán hàng, tư vấn và chăm sóc khách hàng trên fanpage được giao với data có sẵn: sản phẩm thời trang, đồ gia dụng, đồ công nghệ

-Theo dõi và xử lý những đơn hàng đã chuyển đi

-Chăm sóc khách hàng cũ

-Báo cáo tình hình kinh doanh

-Xử lý phản hồi trên fanpage

-Thực hiện các công việc được phân công từ cấp trên

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Nam/nữ từ 18 tuổi trở lên

-Ưu tiên có kinh nghiệm sale, kinh doanh, trực page

-Có laptop cá nhân

-Chăm chỉ, nhiệt tình, trách nhiệm và nghiêm túc với công việc

-Có kỹ năng tin học văn phòng cơ bản

-Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Tại Công ty CP Thương Mại Dịch Vụ DZ Group Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương cứng + thưởng % doanh số + thưởng nóng + thưởng khác

-Du lịch, dã ngoại hàng tháng, hỗ trợ tiền thuốc khi nhân viên có ốm đau, bệnh tật

-Sinh nhật được tặng bánh gato + tổ chức sinh nhật

-Tháng đầu tiên thử việc nhận 85% lương cơ bản

-Hỗ trợ tiền gửi xe

-Thi đua doanh số thưởng best sale 500K hàng tuần, 5-10 triệu cho best sale hàng tháng

-Trà sữa, bánh ngọt đều đặn

-Có phòng vui chơi tại sân thượng: Bi-lắc, karaoke,..

-Hỗ trợ bảo hiểm với nhân sự làm việc từ 1 năm trở lên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thương Mại Dịch Vụ DZ Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin