Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Thiết Bị VMT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B4C8 Nguyễn Cảnh Dị, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Kiến thức liên quan về sản phẩm sẽ được hướng dẫn cụ thể trong quá trình làm việc

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng Phát triển khách hàng mới, mở rộng tệp khách hàng.

Tiếp xúc tư vấn sản phẩm, dịch vụ công ty cung cấp.

Tư vấn, giới thiệu, các sản phẩm của công ty đến với khách hàng ( Sản phẩm kinh doanh: thiết bị chiếu sáng, thiết bị điện.)

Làm báo giá, thỏa thuận, trao đổi về các chính sách bán hàng, hợp đồng, các giao dịch...

Bán hàng, thu hồi tiền về công ty.

Phối hợp với các phòng ban triển khai công việc

Tham gia các buổi học, đào tạo của công ty

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: >= 1 năm

Tốt nghiệp: Trung cấp, Cao đẳng, Đại học

Ham học hỏi, chịu khó rèn luyện, có chí tiến thủ, muốn phát triển bản thân, mở rộng mối quan hệ. Có tinh thần cầu tiến, vì sự phát triển chung của công ty.

Cẩn thận, sáng tạo, trách nhiệm trong công việc.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, word, excel, khai thác internet, nền tảng bán hàng Online, ... Hiểu biết về ngành thiết bị điện, Biết Autocad, các phần mềm thiết kế mô phỏng là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp; thuyết phục, làm việc nhóm, ...

Tại Công ty Cổ phần Thiết Bị VMT Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập có thể đạt > 20 triệu / tháng.

Hỗ trợ chi phí xăng xe điện thoại. Công tác phí.

Hưởng hoa hồng, % doanh số theo quy định ( % Doanh thu cao). Cùng KPI năng lực.

Được trang bị thiết bị làm việc: máy tính, đồng phục, ...

Thưởng hiệu quả công việc, thưởng Quý, thưởng lễ, thưởng tết, tổ chức sinh nhật, hiếu hỉ ...Chế độ phụ cấp ăn trưa, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, du lịch hàng năm.

Nhiều chính sách và cơ hội phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thiết Bị VMT Việt Nam

