Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Trần Doãn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần Trần Doãn
- Hồ Chí Minh: 20/52 Bờ Bao Tân Thắng, Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu
Nhận thông tin khách hàng từ bộ phận Marketing sau đó tiến hành liên hệ trao đổi;
Lập kế hoạch khảo sát thị trường, chào sản phẩm trực tiếp đến các nhà thầu, đại lý, khách hàng...
Hiểu rõ tính chất sản phẩm để tư vấn theo nhu cầu cần thiết của khách hàng;
Thực hiện báo giá, khuyến mãi hằng tháng gửi thông tin đến toàn bộ khách hàng đang quản lý;
Quản lý, theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng, công nợ, và các công việc chăm sóc khách hàng trước, trong và sau hợp đồng;
Thực hiện báo cáo theo yêu cầu cấp trên.
Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm ở lĩnh vực xây dựng là ưu thế
Khả năng đàm phán, thuyết phục khách hàng
Tác phong gọn gàng, chuyên nghiệp
Sẵn sàng đi thị trường, công tác
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Tại Công ty cổ phần Trần Doãn Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện, tôn trọng con người, có nhiều cơ hội phát triển.
Các chế độ đãi ngộ của Công ty: nghỉ mát hàng năm, sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau, phụ cấp thâm niên...
Các chế độ thưởng: thưởng hàng năm, Lễ Tết, thưởng doanh thu và các dịp khác.
Được hỗ trợ đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Trần Doãn
