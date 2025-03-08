Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN 27-7 HỒNG QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 27-7 HỒNG QUANG
Mức lương
7 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, Hà Nội, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 30 Triệu
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thông qua các kênh online và offline
Tư vấn dòng xe phù hợp cho khách hàng
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại
Thực hiện các hoạt động bán hàng và chăm sóc khách hàng
Lập kế hoạch kinh doanh và báo cáo định kỳ về tình hình công việc
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng
Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh
Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan
Có kỹ năng bán hàng và giao tiếp tốt
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)
Có khả năng tìm kiếm và khai thác thông tin trên Internet
Năng động, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến trong công việc
Chịu được áp lực công việc cao
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan
Có kỹ năng bán hàng và giao tiếp tốt
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)
Có khả năng tìm kiếm và khai thác thông tin trên Internet
Năng động, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến trong công việc
Chịu được áp lực công việc cao
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 27-7 HỒNG QUANG Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, thưởng theo doanh số và hiệu quả công việc
Được đào tạo về kỹ năng bán hàng, kiến thức sản phẩm và ngành logistics
Cơ hội thăng tiến trong công ty theo năng lực
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước
Được hưởng các chế độ phúc lợi của công ty như du lịch, team building hàng năm
Được trang bị đầy đủ công cụ làm việc
Được đào tạo về kỹ năng bán hàng, kiến thức sản phẩm và ngành logistics
Cơ hội thăng tiến trong công ty theo năng lực
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước
Được hưởng các chế độ phúc lợi của công ty như du lịch, team building hàng năm
Được trang bị đầy đủ công cụ làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 27-7 HỒNG QUANG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI