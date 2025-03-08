Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN 27-7 HỒNG QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu

Mức lương 7 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, Hà Nội, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 30 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thông qua các kênh online và offline

Tư vấn dòng xe phù hợp cho khách hàng

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại

Thực hiện các hoạt động bán hàng và chăm sóc khách hàng

Lập kế hoạch kinh doanh và báo cáo định kỳ về tình hình công việc

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng

Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh

Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan

Có kỹ năng bán hàng và giao tiếp tốt

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)

Có khả năng tìm kiếm và khai thác thông tin trên Internet

Năng động, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến trong công việc

Chịu được áp lực công việc cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 27-7 HỒNG QUANG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo doanh số và hiệu quả công việc

Được đào tạo về kỹ năng bán hàng, kiến thức sản phẩm và ngành logistics

Cơ hội thăng tiến trong công ty theo năng lực

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện

Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước

Được hưởng các chế độ phúc lợi của công ty như du lịch, team building hàng năm

Được trang bị đầy đủ công cụ làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 27-7 HỒNG QUANG

