Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Phân Phối Phát Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Phân Phối Phát Việt
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Mỹ phẩm Nature PCS, Nhà B4, Trần Đăng Ninh, Làng Quốc tế Thăng Long, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
- Aeon mall dương nội, Hà Đông, Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
• Tư vấn và giới thiệu sản phẩm cho khách hàng
• Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng
• Thực hiện các hoạt động bán hàng trực tiếp tại cửa hàng và online thông qua các kênh thương mại điện tử
• Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, thắc mắc của khách hàng
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, từ 20t trở lên
Giao tiếp nhanh nhẹn, biết cách tư vấn bán hàng
Da không mụn, không khuyết điểm
Tại Công ty TNHH Phân Phối Phát Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ đãi ngộ: đầy đủ các chế độ theo quy định của Luật lao động như BHXH, BHTN, BHYT, sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ,…
Các chế độ phúc lợi khác như thăm quan, du lịch, các hoạt động tập thể của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phân Phối Phát Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
