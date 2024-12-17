Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Phân Phối Phát Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Mỹ phẩm Nature PCS, Nhà B4, Trần Đăng Ninh, Làng Quốc tế Thăng Long, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội - Aeon mall dương nội, Hà Đông, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

• Tư vấn và giới thiệu sản phẩm cho khách hàng

• Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng

• Thực hiện các hoạt động bán hàng trực tiếp tại cửa hàng và online thông qua các kênh thương mại điện tử

• Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, thắc mắc của khách hàng

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, từ 20t trở lên

Giao tiếp nhanh nhẹn, biết cách tư vấn bán hàng

Da không mụn, không khuyết điểm

Tại Công ty TNHH Phân Phối Phát Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ: đầy đủ các chế độ theo quy định của Luật lao động như BHXH, BHTN, BHYT, sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ,…

Các chế độ phúc lợi khác như thăm quan, du lịch, các hoạt động tập thể của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phân Phối Phát Việt

