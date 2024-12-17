Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và đầu tư TBOX Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và đầu tư TBOX Việt Nam
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- KĐT Vov Mễ Trì
- Q. Nam Từ Liêm,Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Gọi điện, tư vấn, chăm sóc khách hàng
Đăng bài giới thiệu sản phẩm trên fanpage, facebook, Zalo
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.
Kỹ năng giao tiếp tốt.
Chăm chỉ, nhanh nhẹn, yêu thích kinh doanh và có tinh thần cầu tiến.
Tại Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và đầu tư TBOX Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng lương cứng và hoa hồng, thu nhập lên đến 20 triệu tùy thuộc vào năng lực ứng viên.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH và chính sách lao động theo quy định của Luật Lao động
Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm ...
Thưởng lễ tết và Lương tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và đầu tư TBOX Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
