Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và đầu tư TBOX Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - KĐT Vov Mễ Trì - Q. Nam Từ Liêm,Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Gọi điện, tư vấn, chăm sóc khách hàng

Đăng bài giới thiệu sản phẩm trên fanpage, facebook, Zalo

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Chăm chỉ, nhanh nhẹn, yêu thích kinh doanh và có tinh thần cầu tiến.

Tại Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và đầu tư TBOX Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng lương cứng và hoa hồng, thu nhập lên đến 20 triệu tùy thuộc vào năng lực ứng viên.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Được hưởng chế độ BHYT, BHXH và chính sách lao động theo quy định của Luật Lao động

Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm ...

Thưởng lễ tết và Lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và đầu tư TBOX Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin