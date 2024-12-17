Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Cơ Khí Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 14 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Cơ Khí Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 14 Triệu

Công Ty TNHH MTV Cơ Khí Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 17/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/01/2025
Công Ty TNHH MTV Cơ Khí Hà Nội

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH MTV Cơ Khí Hà Nội

Mức lương
7 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 76, Đường Nguyễn Trãi

- Phường Thượng Đình

- Quận Thanh Xuân

- Hà Nội.

- KCN Thuận Thành 3, Xã Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 14 Triệu

Tìm kiếm khách hàng, khai thác đơn hàng
Tiếp nhận thông tin yêu cầu chào giá của khách hàng và triển khai công tác tính giá, chào giá.
Thực hiện soạn và ký hợp đồng mua bán
Thực hiện theo dõi tiến độ đơn hàng, tiếp nhận thông tin sản xuất phản hồi khách hàng và ngược lại
Thực hiện giao hàng cho khách hàng.
Thực hiện tổ chức các cuộc họp, làm việc với khách hàng.
Thu hồi công nợ.

Với Mức Lương 7 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành cơ khí, kỹ thuật.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm.
Có khả năng đọc hiểu bản vẽ, bóc tách khối lượng đơn hàng.
Sử dụng tốt các phần mềm: Microsoft Office và các phần mềm vẽ kỹ thuật.
Biết tiếng Anh kỹ thuật là một lợi thế.
Có thể làm việc nhóm, làm việc độc lập.
Kiên trì, chịu khó, dấn thân vào công việc, theo đuổi mục tiêu đến cùng.

Tại Công Ty TNHH MTV Cơ Khí Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 07-14 triệu đồng, tăng lương theo quy định của công ty
Thưởng tết âm lịch bằng 01 tháng lương theo thu nhập bình quân
Được bổ sung lương tất cả các ngày lễ, tết dương lịch, ngày thành lập công ty với số tiền 1 triệu đồng/người.
Được đóng các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Được khám sức khỏe định kỳ.
Hỗ trợ khoảng cách đi lại từ 30km trở lên với số tiền 840 nghìn đồng/người/tháng.
Hỗ trợ cơm trưa tại công ty tại công ty với số tiền là 600 nghìn đồng/người/tháng.
Chế độ nghỉ mát, tham quan du lịch vào dịp giữa năm với số tiền từ 4-5 triệu đồng/người.
Hỗ trợ tiền thuê nhà cho lao động ở xa với số tiền 300.000 đồng/người/tháng.
Các phụ cấp thâm niên và phụ cấp khác hưởng theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Cơ Khí Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH MTV Cơ Khí Hà Nội

Công Ty TNHH MTV Cơ Khí Hà Nội

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 76 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

