Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TRƯỜNG PHÚ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 40 Triệu

Mức lương 12 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 32/106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 40 Triệu

- Điều hành,quản lý các hoạt động liên quan đến việc phát triển kinh doanh của Phòng đảm bảo doanh thu

- Lập kế hoạch kinh doanh theo tháng, quý, năm hoặc theo từng chiến dịch theo từng giai đoạn từ đó triển khai thực thi đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu của phòng

- Đề ra mục tiêu, đánh giá tiến trình thực hiện mục tiêu của từng nhân viên và có hướng khắc phục kịp thời.

- Hỗ trợ nhân sự trong phòng/ban trực thuộc chốt đơn hàng và giải quyết các vấn đề phát sinh với khách hàng hoặc quy trình (nếu có).

- Đào tạo, quản lý, giám sát công việc của từng thành viên trong phòng

- Xây dựng, phát triển và quản lý hệ thống khách hàng, đối tác hiện có và khách hàng tiềm năng.

- Thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin thị trường, nhu cầu khách hàng, thông tin về đối thủ cạnh tranh và đưa ra đề xuất, kiến nghị.

- Quản lý một nhóm 10 - 20 nhân sự Telesales

- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm quản lý phòng kinh doanh /Sales team Leader

- Có khả năng lãnh đạo, lập kế hoạch tốt

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sale trong lĩnh vực Logistics, mua hộ và vận chuyển hộ hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam (Taobao, Tmall, 1688, Alibaba,...)

- Không ngại vất vả, thử sức ở lĩnh vực mới

- Tự giác học hỏi, sáng tạo

Thời gian làm việc:

- Buổi sáng: 8h10 – 12h00, buổi chiều:13h30 – 17h30

- Thứ 2 – hết sáng thứ 7

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TRƯỜNG PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 7tr - 12tr. Trung bình tháng thu nhập từ 25tr - 40tr sau 2 tháng làm việc

- Được tham gia đóng BHXH

- Được công ty chi trả 100% chi phí các khóa đào tạo tham gia bên ngoài.

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

- Nghỉ và thưởng Lễ, Tết theo quy định, Thưởng Tết, thưởng các ngày Lễ

- Tham gia Teambuilding ít nhất 1 lần/năm

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TRƯỜNG PHÚ

