Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Km15, Quốc Lộ 5 - An Hưng - An Dương - Hải Phòng, Huyện An Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Là công ty chuyên sản xuất chăn, ga, gối, đệm: đệm mút, lò xo, PE, foam,... và các loại bán thành phẩm: bông, PE...

- Tìm kiếm và khai thác khách hàng, đại lý mới

- Tư vấn và giới thiệu sản phẩm của công ty

- Chăm sóc các đại lý, khách hàng tại khu vực mình quản lý

- Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh như: đàm phán, thương lượng, thuyết phục khách hàng...



- Tốt nghiệp trung cấp trở lên

-Công ty đã có lộ trình đào tạo, hỗ trợ trong thời gian học việc.

- Có thể đi công tác (Công ty có hỗ trợ phương tiện và chi phí đi lại)

- Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, chịu được áp lực công việc

Thứ 2 - Thứ 7 (từ 07:30 đến 17:00)

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng các chế độ theo quy định của luật lao động: BHXH, BHYT,...

- Có người hướng dẫn trực tiếp trong quá trình học việc

- Môi trường phát huy năng lực bản thân, cơ hội phát triển nghề nghiệp

- Được hưởng các chế độ theo quy định của công ty.

