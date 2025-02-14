Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng:
- Km15, Quốc Lộ 5
- An Hưng
- An Dương
- Hải Phòng, Huyện An Dương
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Là công ty chuyên sản xuất chăn, ga, gối, đệm: đệm mút, lò xo, PE, foam,... và các loại bán thành phẩm: bông, PE...
- Tìm kiếm và khai thác khách hàng, đại lý mới
- Tư vấn và giới thiệu sản phẩm của công ty
- Chăm sóc các đại lý, khách hàng tại khu vực mình quản lý
- Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh như: đàm phán, thương lượng, thuyết phục khách hàng...
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên
-Công ty đã có lộ trình đào tạo, hỗ trợ trong thời gian học việc.
- Có thể đi công tác (Công ty có hỗ trợ phương tiện và chi phí đi lại)
- Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, chịu được áp lực công việc
Thứ 2 - Thứ 7 (từ 07:30 đến 17:00)
Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh Thì Được Hưởng Những Gì
- Hưởng các chế độ theo quy định của luật lao động: BHXH, BHYT,...
- Có người hướng dẫn trực tiếp trong quá trình học việc
- Môi trường phát huy năng lực bản thân, cơ hội phát triển nghề nghiệp
- Được hưởng các chế độ theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
