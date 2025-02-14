Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 99 Tân Mai,Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Nhận và đặt lịch hẹn cho khách hàng qua tổng đài và các nền tảng MXH
Liên hệ với các bác sĩ, đối tác để đáp ứng yêu cầu đặt lịch khám và sử dụng dịch vụ của khách hàng
Tiếp nhận cuộc gọi đến, giải đáp, hỗ trợ của khách hàng/bệnh nhân qua hotline và các kênh truyền thông của phòng khám.
Tiếp nhận các câu hỏi thắc mắc, yêu cầu trước và sau thăm khám của khách hàng qua điện thoại hoặc các nền tảng MXH để phối hợp với các phòng ban liên quan xử lý
Ghi nhận và phối hợp xử lý các khiếu nại của khách hàng qua tổng đài và các kênh online hoặc báo cáo ngay cho quản lý trực tiếp để giải quyết đối với các vấn đề nghiêm trọng, cấp bách
Gọi điện cho khách hàng cũ, khách tái khám, gọi khách khách từ data MKT đổ về
Liên hệ để nhắc lịch và đặt lịch tái khám cho khách hàng
Báo cáo các công việc đã hoàn thành theo tuần, tháng
Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên
Thành thạo tin học văn phòng, ưu tiên có kiến thức về lĩnh vực Sale.
Ít nhất 06 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Ưu tiên ứng viên từng làm trong ngành y tế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.500.000 – 11.000.000 +% doanh thu
Phụ cấp : 35.000/bữa ăn trưa ( làm việc từ 8 tiếng trở lên hoặc qua ca trưa)
12 ngày phép/năm có hưởng lương
Đóng BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ chính sách theo Bộ Luật lao động
Thưởng các ngày lễ 30/4, 01/5, 2/9, Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, tòa VOV, 35 Nguyễn Đình Chiểu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

