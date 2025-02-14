Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 99 Tân Mai,Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Nhận và đặt lịch hẹn cho khách hàng qua tổng đài và các nền tảng MXH

Liên hệ với các bác sĩ, đối tác để đáp ứng yêu cầu đặt lịch khám và sử dụng dịch vụ của khách hàng

Tiếp nhận cuộc gọi đến, giải đáp, hỗ trợ của khách hàng/bệnh nhân qua hotline và các kênh truyền thông của phòng khám.

Tiếp nhận các câu hỏi thắc mắc, yêu cầu trước và sau thăm khám của khách hàng qua điện thoại hoặc các nền tảng MXH để phối hợp với các phòng ban liên quan xử lý

Ghi nhận và phối hợp xử lý các khiếu nại của khách hàng qua tổng đài và các kênh online hoặc báo cáo ngay cho quản lý trực tiếp để giải quyết đối với các vấn đề nghiêm trọng, cấp bách

Gọi điện cho khách hàng cũ, khách tái khám, gọi khách khách từ data MKT đổ về

Liên hệ để nhắc lịch và đặt lịch tái khám cho khách hàng

Báo cáo các công việc đã hoàn thành theo tuần, tháng

Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên

Thành thạo tin học văn phòng, ưu tiên có kiến thức về lĩnh vực Sale.

Ít nhất 06 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Ưu tiên ứng viên từng làm trong ngành y tế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.500.000 – 11.000.000 +% doanh thu

Phụ cấp : 35.000/bữa ăn trưa ( làm việc từ 8 tiếng trở lên hoặc qua ca trưa)

12 ngày phép/năm có hưởng lương

Đóng BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ chính sách theo Bộ Luật lao động

Thưởng các ngày lễ 30/4, 01/5, 2/9, Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán theo quy định công ty

