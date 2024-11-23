Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI DU LỊCH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 17 Triệu

Mức lương 8 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 18 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 8 - 17 Triệu

-Tư vấn cho khách hàng, giúp khách hàng lựa chọn được tour phù hợp

-Xây dựng bảng chiết tính giá.

-Chốt Sales

- Đàm phán hợp đồng để ký kết hợp đồng

-Xây dựng kế hoạch phát triển và mở rộng thị trường

-Theo dõi và báo cáo về hoạt động kinh doanh tháng, quý, năm

Với Mức Lương 8 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Du lịch, Văn hóa, Kinh doanh

-Có kinh nghiệm ít nhất là 1 năm tại vị trí kinh doanh

- Nắm tuyến điểm du lịch trong nước, nước ngoài

-Biết sản phẩm du lịch, tuyến điểm là một lợi thế

-Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

-Sử dụng Tiếng anh tốt là một lợi thế

-Có khả năng giao tiếp tốt, nhiệt tình chăm chỉ, có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI DU LỊCH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 6.000.000VNĐ - 12.000.000VNĐ

- Tổng thu nhập: Lên tới 19.000.000VNĐ ( Lương cơ bản + Thưởng doanh số +...)

-Đóng BHXH, BHYT, BHTN,...

- Thưởng tháng lương 13, thưởng hiệu suất công việc theo quý

-Được công ty đào tạo các khóa học nâng cao chuyên môn theo tuần

- Du lịch, teambuling, sự kiện: 4-5 lần/năm

-Được nghỉ chiều T7, ngày CN và các ngày lễ theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI DU LỊCH

