Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Nệm Việt Hàn làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Nệm Việt Hàn
- Đồng Nai:
- 68A Phạm Văn Thuận,Đồng Nai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 18 Triệu
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng qua các kênh trực tuyến (mạng xã hội, website, email marketing,...)
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm/ dịch vụ cho khách hàng
Xử lý đơn hàng, theo dõi quá trình giao hàng và thanh toán
Chăm sóc khách hàng sau bán hàng, giải đáp thắc mắc và khiếu nại
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng
Phối hợp với các bộ phận khác (marketing, kho vận,...) để đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ
Báo cáo kết quả kinh doanh cho quản lý
Thời gian làm việc xoay ca (HC1: 8h-17h ; HC2: 12h-21h)
Với Mức Lương 8 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp tốt, tính cách trung thực, chăm chỉ, hoà đồng.
Mong muốn gắn bó lâu dài với công ty.
Độ tuổi 20 - 28
Tại Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Nệm Việt Hàn Thì Được Hưởng Những Gì
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Có 02 ngày nghỉ phép/tháng. Nếu không dùng 02 ngày phép thưởng thêm chuyên cần 1.000.000
Được sự hỗ trợ từ phía quản lý trực tiếp
Review lương 3 tháng/ lần.
Hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN,...
Tham gia các hoạt động đào tạo, teambuilding, tiệc cuối năm,..
Làm việc trong môi trường hòa đồng gắn kết, công ty đang phát triển cơ hội thăng tiến tốt.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Nệm Việt Hàn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
