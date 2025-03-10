Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Nệm Việt Hàn làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 18 Triệu

Mức lương 8 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - 68A Phạm Văn Thuận,Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 18 Triệu

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng qua các kênh trực tuyến (mạng xã hội, website, email marketing,...)

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm/ dịch vụ cho khách hàng

Xử lý đơn hàng, theo dõi quá trình giao hàng và thanh toán

Chăm sóc khách hàng sau bán hàng, giải đáp thắc mắc và khiếu nại

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng

Phối hợp với các bộ phận khác (marketing, kho vận,...) để đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ

Báo cáo kết quả kinh doanh cho quản lý

Thời gian làm việc xoay ca (HC1: 8h-17h ; HC2: 12h-21h)

Với Mức Lương 8 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1 năm kinh nghiệm mảng sale online hoặc sale offline.

Giao tiếp tốt, tính cách trung thực, chăm chỉ, hoà đồng.

Mong muốn gắn bó lâu dài với công ty.

Độ tuổi 20 - 28

Tại Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Nệm Việt Hàn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.5 triệu - 18 triệu

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Có 02 ngày nghỉ phép/tháng. Nếu không dùng 02 ngày phép thưởng thêm chuyên cần 1.000.000

Được sự hỗ trợ từ phía quản lý trực tiếp

Review lương 3 tháng/ lần.

Hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN,...

Tham gia các hoạt động đào tạo, teambuilding, tiệc cuối năm,..

Làm việc trong môi trường hòa đồng gắn kết, công ty đang phát triển cơ hội thăng tiến tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Nệm Việt Hàn

