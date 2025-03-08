Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 8 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 8 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 08/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bà Rịa Vũng Tàu: FPT Telecom không thu bất kỳ chi phí nào của Ứng viên, Sinh viên trong quá trình tuyển dụng, thực tập., Huyện Châu Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Tìm kiếm thông tin, tiếp cận các khách hàng tiềm năng.
Tư vấn, giải thích cho khách hàng về dịch vụ internet, truyền hình, camera do FPT Telecom đang cung cấp. Tạo ra những tương tác, trải nghiệm cá nhân hóa tới khách hàng trên các điểm tiếp xúc, các kênh tiếp xúc online/offline.
Đàm phán thương lượng, thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đam mê kinh doanh, có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, mạng internet.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục, có tư duy luôn lấy khách hàng làm trọng tâm.
Nhanh nhẹn, linh hoạt, giải quyết tình huống tốt.
Ngoại hình dễ nhìn, không nói ngọng, nói lắp.
Các ứng viên đã có kinh nghiệm bán hàng hoặc từng làm qua các công việc như: tiếp thị, nghiên cứu thị trường, phỏng vấn viên…là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 20 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

