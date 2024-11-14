Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NAM NINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 316 - 318 tòa CT1A, KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Mô tả công việc:

Quản lý khách hàng cũ giao dịch đặt hàng , bán hàng , thu công nợ qua zalo điện thoại. Tương tác mở rộng tìm kiếm khách hàng mới tuỳ năng lực.

Thực hiện các quy trình quy định làm việc của công ty xây dựng tệp khách hàng duy trì mua bán ổn định

Tiếp nhận các khách hàng công ty giao, tìm kiếm khách hàng mới

Đàm phán báo giá, soạn thảo hợp đồng

Theo dõi đơn hàng, lịch trình hàng hóa các đơn hàng mình phụ trách, thông báo tương tác với khách hàng theo quy trình làm việc của công ty.

Hỗ trợ các nhân viên khác để hoàn thành công việc chung.

Các công việc khác thuộc lĩnh vực kinh doanh theo yêu cầu của công ty.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu

Có khả năng giao tiếp, nhanh nhẹn trung thực

Chủ động, đam mê, kiên trì và có sự nhiệt tình với công việc

Kinh doanh cần ứng viên nhanh nhạy, khéo léo là một lợi thế

Biết sử dụng tin học văn phòng.

Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, sẵn sàng đón nhận thử thách, có khát vọng làm việc.

Được tăng lương và thăng chức nếu có năng lực thực sự. không yêu cầu khắt khe quá về công việc

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NAM NINH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Mức lương cứng theo thỏa thuận +7-15tr + Hoa hồng bán hàng + phụ cấp

Thu nhập sẽ có khoản lương cứng và % hoa hồng được tính từ lợi nhuận đơn hàng bán được . Công ty sẽ giao khách cũ để tương tác phát triển ngoài ra có khách mới thì liên hệ chào xây dựng % lương cao hơn những tệp khách có sẵn

Quyền lợi: nghỉ lễ, phép theo quy định nhà nước, du lịch hằng năm, và các chế độ phúc lợi khác theo quy định chung.

Địa điểm làm việc: Nhà 316, tòa nhà CT1A, Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NAM NINH

