Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: 83 Đỗ Đăng Tuyển,TT Ái Nghĩa, Đại Lộc, Huyện Đại Lộc

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, chăm sóc khách hàng sau bán hàng và phát triển thị trường

Tư vấn, giải thích cho khách hàng về dịch vụ do FPT Telecom đang cung cấp

Mặt hàng: Điện tử viễn thông (Internet, Camera và Truyền hình...)

Đàm phán, thương lượng, xúc tiến ký kết hợp đồng với khách hàng

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên

Giao tiếp tốt, có kỹ năng thuyết phục

Nhanh nhẹn, linh hoạt, giải quyết tình huống tốt

Ngoại hình dễ nhìn, không nói ngọng, nói lắp

Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, có trách nhiệm

Nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản (có lương) khi bắt đầu công việc

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Gói thu nhập lương thưởng hấp dẫn, tương đương từ 14 - 20 tháng lương quy đổi (Thưởng lương tháng 13, lương kinh doanh, thưởng nghỉ mát...).

từ 14 - 20 tháng

Thưởng quý, tết, lương tháng 13, 14.

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, tham gia Khóa đào tạo Nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp. Đội ngũ nhân viên văn phòng, trưởng nhóm, trưởng phòng hỗ trợ nghiệp vụ.

Đầy đủ các chế độ theo luật lao động: BHYT, BHTN, BHXH.

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí Trưởng nhóm, Trưởng phòng, Giám đốc kinh doanh.

Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt (FPT Care).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin