Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty CP Samco Vina làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: - Quốc lộc 14B, KCN Đại Hiệp (ngã 3 Đại Hiệp), Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam. - SAMCOVINA HEAD OFFICE, Số 3 Đường số 1, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương, Huyện Đại Lộc

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thu thập thông tin khách hàng;

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng thông qua các kênh bán hàng online, mạng lưới quan hệ, telesale...;

- Thiết lập và duy trì mối quan hệ với khách hàng;

- Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm sản phẩm (phụ tùng) đầu kéo container của Công ty;

- Phối hợp, giám sát quá trình giao nhận hàng hóa, thu hồi công nợ;

- Lập báo cáo định kỳ về doanh số, khách hàng, kết quả bán hàng;

- Thực hiện các công việc phát sinh liên quan theo yêu cầu từ cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 23 đến 35 tuổi;

- Tốt nghiệp các ngành liên quan như Quản trị Kinh doanh, Kinh doanh Quốc tế, Xuất nhập khẩu, Marketing…;

- Có khả năng đàm phán, giao tiếp tốt, năng động, trung thực và có trách nhiệm;

- Có khả năng gặp mặt, trao đổi trực tiếp với khách hàng;

- Chủ động trong công việc;

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Tại Công Ty CP Samco Vina Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn, được thỏa thuận theo năng lực và trao đổi trong quá trình phỏng vấn;

- Lương, thưởng tháng 13;

- Tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty;

- Các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty;

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Samco Vina

