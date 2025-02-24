Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Triết Minh làm việc tại Quảng Nam thu nhập 6 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Triết Minh
Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Quảng Nam:
- | 86 Trần Quý Cáp, Thành Phố Tam Kỳ, Quảng Nam, Thành phố Tam Kỳ
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 15 Triệu
- Tìm kiếm sản phẩm, tư vấn khách hàng và đàm phán hợp đồng.
- Chăm sóc khách hàng hiện tại và tìm kiếm khách hàng mới
- Phát triển thị trường, mở rộng hệ thống phân phối.
- Phối hợp với phòng marketing thực hiện các chiến lược bán hàng.
- Quản lý và thu hồi công nợ.
Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm về sale.
- Có khả năng đi thị trường.
Tại Công Ty TNHH Triết Minh Thì Được Hưởng Những Gì
- Tham gia các sự kiện hàng năm của công ty
- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng, kiến thức chuyên môn.
- Làm việc trong môi trường năng động, khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới.
- Bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật.
- Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, phép năm theo quy định.
- Thưởng lễ, tết , lương tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Triết Minh
