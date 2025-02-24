Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Triết Minh làm việc tại Quảng Nam thu nhập 6 - 15 Triệu

Mức lương 6 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: - | 86 Trần Quý Cáp, Thành Phố Tam Kỳ, Quảng Nam, Thành phố Tam Kỳ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Tìm kiếm sản phẩm, tư vấn khách hàng và đàm phán hợp đồng.

- Chăm sóc khách hàng hiện tại và tìm kiếm khách hàng mới

- Phát triển thị trường, mở rộng hệ thống phân phối.

- Phối hợp với phòng marketing thực hiện các chiến lược bán hàng.

- Quản lý và thu hồi công nợ.

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm về sale.

- Có khả năng đi thị trường.

Tại Công Ty TNHH Triết Minh Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia các sự kiện hàng năm của công ty

- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng, kiến thức chuyên môn.

- Làm việc trong môi trường năng động, khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới.

- Bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật.

- Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, phép năm theo quy định.

- Thưởng lễ, tết , lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Triết Minh

