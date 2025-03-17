Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Y&F VN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Y&F VN
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng:
- 84 Bình An 7, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Nhân viên kinh doanh/Tiếp thị (ngành sản xuất may mặc/giải pháp thông minh/tiêu dùng)
- Có kinh nghiệm làm bên ngành sản xuất may mặc hoặc giải pháp nhà kho thông minh.
(Công ty Thương mại về máy móc, linh kiện, phụ kiện và giải pháp nhà kho thông minh ngành may mặc)
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Yêu cầu biết tiếng Trung hoặc Tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết).
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.
- Nhanh nhẹn, chủ động trong công việc, thái độ làm việc tích cực.
- Có kinh nghiệm 2 năm liên quan đến công việc.
- Có bằng lái xe Ô tô.
Tại Công Ty TNHH Y&F VN Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng tháng 13,14...
- Tăng lương hằng năm.
- Qùa Sinh nhật
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
- Nghỉ phép năm, Lễ - Tết theo Luật Lao động
- Du lịch hàng năm
- Môi trường làm việc tốt, năng động, cơ hội thăng tiến & phát triển bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Y&F VN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
