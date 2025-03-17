Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Y&F VN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - 84 Bình An 7, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Nhân viên kinh doanh/Tiếp thị (ngành sản xuất may mặc/giải pháp thông minh/tiêu dùng)

- Có kinh nghiệm làm bên ngành sản xuất may mặc hoặc giải pháp nhà kho thông minh.

(Công ty Thương mại về máy móc, linh kiện, phụ kiện và giải pháp nhà kho thông minh ngành may mặc)

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu biết tiếng Trung hoặc Tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết).

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.

- Nhanh nhẹn, chủ động trong công việc, thái độ làm việc tích cực.

- Nhanh nhẹn, chủ động trong công việc,

thái độ làm việc tích cực.

- Có kinh nghiệm 2 năm liên quan đến công việc.

- Có bằng lái xe Ô tô.

Tại Công Ty TNHH Y&F VN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng tháng 13,14...

-

Thưởng tháng 13,14...

- Tăng lương hằng năm.

- Qùa Sinh nhật

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

- Nghỉ phép năm, Lễ - Tết theo Luật Lao động

Nghỉ phép năm, Lễ - Tết theo Luật Lao động

- Du lịch hàng năm

- Môi trường làm việc tốt, năng động, cơ hội thăng tiến & phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Y&F VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin