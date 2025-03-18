Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH LADO HERBAL làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH LADO HERBAL làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH LADO HERBAL
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
CÔNG TY TNHH LADO HERBAL

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH LADO HERBAL

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Giới thiệu, tư vấn sản phẩm của Công ty đến các công ty Dược, Nhà thuốc, Nhà thuốc Đông Dược, Nhà thuốc Bệnh viện, Quầy thuốc, Phòng khám, Phòng khám Đông y..... trên địa bàn;
Tìm hiều thị trường, đối thủ cạnh tranh để có những phương án đề xuất với cấp trên;
Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng, triển khai các chương trình bán hàng;
Lập kế hoạch bán hàng theo năm/quý/tháng từng khách hàng;
Chăm sóc, duy trì, triển khai các chương trình bán hàng, mở rộng và phát triển khách hàng trong địa bàn được giao;
Theo dõi công nợ khách hàng, đối chiếu công nợ định kỳ;
Hỗ trợ thu hồi công nợ khi cần thiết;
Hoàn thành các chỉ tiêu tháng, quí được giao ...
Tham gia các chương trình đào tạo nâng cao kiến thức sản phẩm và kỹ năng bán hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên chuyên ngành Dược hoặc Y học cổ truyền chuyên ngành Thảo dược
Có kinh nghiệm làm Trình Dược Viên là một lợi thế.
Độ tuổi không quá 40.
Năng động, vui vẻ, hoạt bát, chịu được áp lực công việc, có khả năng giao tiếp tốt.
Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm kênh ETC & OTC, có kỹ năng mềm, giao tiếp tốt, có kinh nghiệm kinh doanh, có giọng dễ nghe.

Tại CÔNG TY TNHH LADO HERBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8 triệu - 20 triệu VND/tháng.
Lương cứng không phụ thuộc doanh số.
Chế độ phúc lợi: Thưởng lương tháng 13, thưởng quý, sinh nhật, cưới hỏi, thai sản,...
Được đào tạo và phát triển kỹ năng
Chế độ nghĩ Tết, lễ, phép theo quy định. Đi du lịch nghỉ dưỡng hằng năm.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Cơ hội thăng tiến lên cấp Quản lý, Giám Đốc Kinh Doanh.
Hỗ trợ xăng xe, công tác phí khi đi làm xa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LADO HERBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LADO HERBAL

CÔNG TY TNHH LADO HERBAL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 233 Nguyễn Văn Linh, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

