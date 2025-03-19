Tuyển Nhân viên kinh doanh TRUNG TÂM Ô TÔ DAESCO - CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và quản lý đội ngũ bán hàng, đào tạo và hướng dẫn nhân viên đạt hiệu quả công việc cao.

Tìm kiếm, phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại.

Thực hiện các hoạt động bán hàng, đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.

Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và đưa ra các đề xuất chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Đảm bảo đạt được mục tiêu doanh số và chỉ tiêu kinh doanh được giao.

Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình kinh doanh và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đam mê kinh doanh, yêu thích lĩnh vực ô tô.

Kỹ năng giao tiếp, tư vấn, đàm phán tốt.

Có kinh nghiệm bán hàng ô tô là một lợi thế.

Tại TRUNG TÂM Ô TÔ DAESCO - CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương chức danh (theo quy chế công ty) + Lương hiệu quả kinh doanh (dựa trên kết quả bán xe).

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội thăng tiến.

Được đào tạo bài bản và hỗ trợ phát triển kỹ năng.

Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRUNG TÂM Ô TÔ DAESCO - CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG

