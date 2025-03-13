Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH VINACERT làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - 219 Hàn Thuyên,Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm giới thiệu các dịch vụ Khoa học công nghệ

- Tìm kiếm khách hàng mới trên thị trường

- Chăm sóc khách hàng tiềm năng.

- Mọi chi tiết về công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.

Yêu cầu chung:

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp cao đẳng/đại học, không yêu cầu ngành học.

- Trình độ ngoại ngữ: giao tiếp cơ bản

- Ưu tiên: có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tại vị trí nhân viên kinh doanh

- Kỹ năng sale và marketing: giao tiếp, thuyết trình, đàm phán

- Thành thạo vi tính văn pḥòng

- Nhiệt tình, năng động, nhạy bén và linh hoạt

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

Năng lực chuyên môn:

- Am hiểu về dịch vụ kinh doanh củaCông ty

- Nắm vững nghiệp vụ kinh doanh, chăm sóc khách hàng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH VINACERT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng thương lượng từ 6.000.000- 10.000.000 VNĐ (tùy theo năng lực và kinh nghiệm ứng viên) + Phụ cấp + Hoa hồng theo doanh thu (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn).

- Trợ cấp điện thoại và các chi phí tiếp khách, công tác...

- Lương tháng 13, lễ, Tết và thưởng năm.

- BHYT, BHXH và các chính sách khác theo Luật lao động.

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động và chuyên nghiệp;

- Cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp trong nước và làm việc với chuyên gia nước ngoài.

