Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu A&B làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Landmark 81 - Vinhome Central Park, Q. Bình Thạnh - Đà Nẵng, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm khách hàng (định hướng KH có sẵn)

- Chăm sóc KH và bán hàng

- Thưc hiện chương trình Khuyến mãi.

Vị trí tuyển dụng: Kinh doanh.

- Hồ Chí Minh: 5 nhân sự.

- Chi nhánh Đà Nẵng: 3 nhân sự.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm trong ngành Sales, bán hàng, dịch vụ chăm sóc KH (ưu tiên ngành Nội thất, Vật liệu Nội thất, Đá Granite...). Có tư duy kinh doanh tốt.

- Khả năng giao tiếp tốt, ứng xử khéo léo, trung thực, cầu tiến trong công việc.

- Sử dụng thành thạo Office Văn phòng (Ưu tiên biết Autocad, Photoshop cơ bản)

- Ưu tiên có bằng lái xe B2 (không bắt buộc)

- Ưu tiên có Laptop riêng

Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu A&B Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực + hoa hồng

- Được đào tạo chuyên nghiệp tư duy và kỹ năng

- Tham gia các hoạt động teambuilding, hưởng lương tháng thứ 13, Lễ, Tết đầy đủ

- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu A&B

