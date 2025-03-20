Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu A&B làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu A&B
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Landmark 81
- Vinhome Central Park, Q. Bình Thạnh
- Đà Nẵng, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tìm kiếm khách hàng (định hướng KH có sẵn)
- Chăm sóc KH và bán hàng
- Thưc hiện chương trình Khuyến mãi.
Vị trí tuyển dụng: Kinh doanh.
- Hồ Chí Minh: 5 nhân sự.
- Chi nhánh Đà Nẵng: 3 nhân sự.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm trong ngành Sales, bán hàng, dịch vụ chăm sóc KH (ưu tiên ngành Nội thất, Vật liệu Nội thất, Đá Granite...). Có tư duy kinh doanh tốt.
Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu A&B Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương thỏa thuận theo năng lực + hoa hồng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu A&B
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
