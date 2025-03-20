Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu A&B làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu A&B
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu A&B

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Landmark 81

- Vinhome Central Park, Q. Bình Thạnh

- Đà Nẵng, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm khách hàng (định hướng KH có sẵn)
- Chăm sóc KH và bán hàng
- Thưc hiện chương trình Khuyến mãi.
Vị trí tuyển dụng: Kinh doanh.
- Hồ Chí Minh: 5 nhân sự.
- Chi nhánh Đà Nẵng: 3 nhân sự.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm trong ngành Sales, bán hàng, dịch vụ chăm sóc KH (ưu tiên ngành Nội thất, Vật liệu Nội thất, Đá Granite...). Có tư duy kinh doanh tốt.
- Khả năng giao tiếp tốt, ứng xử khéo léo, trung thực, cầu tiến trong công việc.
- Sử dụng thành thạo Office Văn phòng (Ưu tiên biết Autocad, Photoshop cơ bản)
- Ưu tiên có bằng lái xe B2 (không bắt buộc)
- Ưu tiên có Laptop riêng

Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu A&B Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực + hoa hồng
- Được đào tạo chuyên nghiệp tư duy và kỹ năng
- Tham gia các hoạt động teambuilding, hưởng lương tháng thứ 13, Lễ, Tết đầy đủ
- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu A&B

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu A&B

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Vinhomes Central Park, Bình Thạnh, Ho Chi Minh City

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

