Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BO YUAN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BO YUAN
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BO YUAN

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BO YUAN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- 14 Lê Bình, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng, Quận Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Quản lý chung và chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của 9 tỉnh miền Trung bao gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà.
• Hoạch định chiến lược và chính sách bán hàng (ngắn và dài hạn) trong khu vực phụ trách
• Tìm kiếm và thiết lập và duy trì mối quan hệ khách hàng tiềm năng (các nhà phân phối, đại lý, các RSM, AM của đối tác: TGDĐ, Điện máy chợ lớn, Viettel, CellphoneS, FPT,...)
• Đàm phán với đối tác về các chương trình bán hàng và công việc của khu vực phụ trách.
• Đôn đốc, giám sát nhân viên giám sát kinh doanh mở rộng độ phủ thị trường, thúc đẩy tinh thần đội ngũ bán hàng.
• Tham gia xây dựng chương trình phát triển kinh doanh, các chính sách bán hàng, lương, thưởng,...
• Tuyển Dụng, Huấn luyện, đào tạo kỹ năng quản lý đội nhóm cho Sales Leader, kỹ năng bán hàng cho các Nhân viên kinh doanh, và PG bán hàng trực tiếp tại điểm bán
• Tổ chức đánh giá, giám sát nhân viên giám sát kinh doanh
• Báo cáo ngày, tuần, kế hoạch tuần (ngắn và dài hạn) trong khu vực phụ trách
• Đi thị trường để nắm bắt thông tin thị trường, chương trình đối thủ và phản hồi từ phía đại lý để có phương án xử lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, Sức khoẻ tốt.
• Có kinh nghiệm làm ở ASM từ 5 năm trở lên, kinh nghiệm RSM ít nhất 3 năm trong ngành smartphone, am hiểu thị trường điện thoại android, tình hình khu vực phụ trách.
• Thành thạo tin học văn phòng.
• Có kỹ năng lãnh đạo đội ngũ, xây dựng chương trình bán hàng, chính sách bán hàng, chính sách lương thưởng hợp lý.
• Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lương, thuyết phục tốt. Có mối quan hệ rộng rãi trong ngành smarphone.
• Trung thực, trách nhiệm.
• Ưu tiên biết tiếng ngoại ngữ tiếng Trung.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BO YUAN Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương thoả thuận, thưởng theo doanh thu.
• Phụ cấp công tác phí.
• Tham gia teambuilding, YEP, kickoff bán hàng,...
• Tham gia BHXH đầy đủ sau khi ký HĐLĐ.
• Mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BO YUAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BO YUAN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BO YUAN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 14 Lê Bình, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng

