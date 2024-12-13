Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Đông Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - số 13 Đường Số 30, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Tư vấn dịch vụ thuê xe du lịch đến khách hàng. (từ 4-45 chỗ)

Tư vấn tour du lịch trọn gói cho khách hàng

Tư vấn và báo giá theo tour mà khách hàng yêu cầu

Tìm kiếm nguồn khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ sau khi thuê xe.

Lập báo cáo, lên kế hoạch kinh doanh hàng tháng.

Thực hiện một số công việc khác được giao.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm liên quan đến công việc.

Có ít nhất kinh nghiệm 1 năm trở lên ở các vị trí: Chăm sóc khách hàng, chuyên viên tư vấn, nhân viên kinh doanh,..

Có trách nhiệm trên công việc, nhiệt tình, năng động, nhạy bén.

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Đông Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trên 10 triệu: Lương cơ bản (thỏa thuận theo năng lục) + % kpi + phụ cấp + thưởng

Hỗ trợ chi phí Mkt, điện thoại, máy tính, data khách hàng, văn phòng làm việc..

Được làm việc trong môi trường Teamwork và nhận được sự hỗ trợ tối đa từ cấp trên.

Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động: Nghỉ lễ, tết, phép năm, hiếu, hỷ…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Đông Sài Gòn

