Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Đông Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Đông Sài Gòn
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- số 13 Đường Số 30, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Tư vấn dịch vụ thuê xe du lịch đến khách hàng. (từ 4-45 chỗ)
Tư vấn tour du lịch trọn gói cho khách hàng
Tư vấn và báo giá theo tour mà khách hàng yêu cầu
Tìm kiếm nguồn khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ sau khi thuê xe.
Lập báo cáo, lên kế hoạch kinh doanh hàng tháng.
Thực hiện một số công việc khác được giao.
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm liên quan đến công việc.
Có ít nhất kinh nghiệm 1 năm trở lên ở các vị trí: Chăm sóc khách hàng, chuyên viên tư vấn, nhân viên kinh doanh,..
Có trách nhiệm trên công việc, nhiệt tình, năng động, nhạy bén.
Kỹ năng giao tiếp tốt.
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Đông Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập trên 10 triệu: Lương cơ bản (thỏa thuận theo năng lục) + % kpi + phụ cấp + thưởng
Hỗ trợ chi phí Mkt, điện thoại, máy tính, data khách hàng, văn phòng làm việc..
Được làm việc trong môi trường Teamwork và nhận được sự hỗ trợ tối đa từ cấp trên.
Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động: Nghỉ lễ, tết, phép năm, hiếu, hỷ…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Đông Sài Gòn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
