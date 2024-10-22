Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KIN LONG VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH KIN LONG VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
CÔNG TY TNHH KIN LONG VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH KIN LONG VIỆT NAM

Mức lương
8 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang:

- Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

- Tìm hiểu, nghiên cứu các sản phẩm về phụ kiện xây dựng của công ty để giới thiệu, tư vấn giải pháp cho khách hàng ( hệ thống sản phẩm:phụ kiện khóa từ vân tay, khóa cửa gỗ, bu lông, tấm alu, sàn gỗ nhựa, đèn LED, hệ thống sản phẩm hoàn thiện nội thất ...)
- Đàm phán điều khoản, ký kết hợp đồng kinh doanh với khách hàng
- Khai thác, tìm kiếm khách hàng mới .Phát triển tiêu thụ sản phẩm tại thị trường Việt Nam
- Khai thác và hợp tác với các công ty thương mại –phân phối
- Quản lý hoạt động kinh doanh và chăm sóc khách hàng
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến quá trình kinh doanh theo sự phân công của cấp trên ( học tập kiến thức sản phẩm, điều tra thị trường, tiếp cận dự án... )

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên có kinh nghiệm sale trong ngành xây dựng,ngành Bất động sản;
- Độ tuổi: từ 30 tuổi trở xuống;
- Tiếng Trung HSK 3 trở lên
- Kỹ năng đàm phán, thương lượng;
- Yêu thích công việc kinh doanh;
- Có khả năng làm việc độc lập, phối hợp làm việc nhóm
- Chịu được áp lực công việc.
- Trung thực, chịu khó

Tại CÔNG TY TNHH KIN LONG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương hấp dẫn: Lương cứng 8tr trở lên + hoa hồng ko giới hạn (Lương cứng + Phụ cấp + Hoa hồng theo doanh thu)
- 100% phụ cấp xăng xe, phụ cấp điện thoại, chi phí tiếp khách
- Xét tăng lương 1 lần / năm theo quy định của công ty
- Được tham gia BHYT+BHXH+BHTN và các chế độ phúc lợi xã hội khác theo luật lao động Việt Nam
- Được hưởng chế độ nghỉ Lễ, tết theo quy định của Luật Lao động và Quy định của công ty.
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được cử sang nước ngoài đào tạo
- Được tham gia các hoạt động chung của Công ty: du lịch, teambuilding, sự kiện.........

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIN LONG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KIN LONG VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH KIN LONG VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3 TTTM, tòa nhà CTM Complex, số 139 Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

