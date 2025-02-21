Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Myungbo Vina làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Myungbo Vina
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bắc Giang:
- KCN Song Khê
- Nội Hoàng, Song Khê, Yên Dũng, Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tìm kiếm, khai thác nhu cầu khách hàng
- Chăm sóc khách hàng
- Triển khai thực hiện hợp đồng với khách hàng
- Phối hợp với bộ phận Marketing triển khai các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến với khách hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Năng động, khả năng đàm phán, thuyết phục tốt
Tại Công Ty TNHH Myungbo Vina Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương thỏa thuận + thưởng kinh doanh
- Chế độ phúc lợi hấp dẫn
+ Đóng bảo hiểm y tế, BHXH theo quy định Nhà nước
+ Hỗ trợ cơm trưa, tăng ca
+ Nghỉ lễ, tết, thưởng theo quy định...
- Chế độ phúc lợi hấp dẫn
+ Đóng bảo hiểm y tế, BHXH theo quy định Nhà nước
+ Hỗ trợ cơm trưa, tăng ca
+ Nghỉ lễ, tết, thưởng theo quy định...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Myungbo Vina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI