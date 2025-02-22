Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TMDV XUẤT NHẬP KHẨU HAVACO làm việc tại Bắc Giang thu nhập 7 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TMDV XUẤT NHẬP KHẨU HAVACO
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Giang: được tham gia bảo hiểm và tất cả chế độ theo luật lao động được làm việc trong môi trường thân thiện hòa đồng cơ hội thăng tiến nhanh lương KPIs + thưởng + HH, Thành phố Bắc Giang
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Khả năng ăn nói lưu loát, có kỹ năng đàm phán, chăm sóc khách hàng
chăm sóc mở rộng kênh bán lẻ, kênh phân phối điện máy, điện tử
lên kế hoạch quản lý vùng, miền và tuyển đội ngũ nhân viên đáp ứng thị trường
đào tạo, traing sp cho nhân viên
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hình thức ưa nhìn là một lợi thế
có kinh nghiệm trong lĩnh vực cùng ngành điện tử, điện máy….
có kênh và hệ thống sẵn được trợ cấp thêm tiền thu hút nhân sự: 3.000.000vnd
Tại CÔNG TY TNHH TMDV XUẤT NHẬP KHẨU HAVACO Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TMDV XUẤT NHẬP KHẨU HAVACO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
