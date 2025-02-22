Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TMDV XUẤT NHẬP KHẨU HAVACO làm việc tại Bắc Giang thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: được tham gia bảo hiểm và tất cả chế độ theo luật lao động được làm việc trong môi trường thân thiện hòa đồng cơ hội thăng tiến nhanh lương KPIs + thưởng + HH, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Khả năng ăn nói lưu loát, có kỹ năng đàm phán, chăm sóc khách hàng

chăm sóc mở rộng kênh bán lẻ, kênh phân phối điện máy, điện tử

lên kế hoạch quản lý vùng, miền và tuyển đội ngũ nhân viên đáp ứng thị trường

đào tạo, traing sp cho nhân viên

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hình thức ưa nhìn là một lợi thế

có kinh nghiệm trong lĩnh vực cùng ngành điện tử, điện máy….

có kênh và hệ thống sẵn được trợ cấp thêm tiền thu hút nhân sự: 3.000.000vnd

Tại CÔNG TY TNHH TMDV XUẤT NHẬP KHẨU HAVACO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TMDV XUẤT NHẬP KHẨU HAVACO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.