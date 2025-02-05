Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MLC INC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 50 Triệu

• Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh của công ty: Bán và cho thuê các loại thiết bị công nghiệp, thiết bị nâng hạ, máy xây dựng…

• Tìm kiếm khách hàng mới và dự án tiềm năng, phát triển và mở rộng thị trường (có thể đi công tác đến khu công nghiệp/dự án/ để tìm và gặp khách hàng).

• Giới thiệu, tư vấn các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

• Thương lượng, đàm phán với khách hàng, ký hợp đồng và theo dõi thực hiện hợp đồng.

• Quản lý, chăm sóc khách hàng, phối hợp cùng bộ phận kế toán thu hồi công nợ.

• Lập các báo cáo kinh doanh và báo cáo công việc theo quy định của phòng kinh doanh.