Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MLC INC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MLC INC
- Đà Nẵng: Tầng 10, Toà nhà ACB, 218 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng, Thành phố Bắc Giang
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 50 Triệu
• Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh của công ty: Bán và cho thuê các loại thiết bị công nghiệp, thiết bị nâng hạ, máy xây dựng…
• Tìm kiếm khách hàng mới và dự án tiềm năng, phát triển và mở rộng thị trường (có thể đi công tác đến khu công nghiệp/dự án/ để tìm và gặp khách hàng).
• Giới thiệu, tư vấn các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
• Thương lượng, đàm phán với khách hàng, ký hợp đồng và theo dõi thực hiện hợp đồng.
• Quản lý, chăm sóc khách hàng, phối hợp cùng bộ phận kế toán thu hồi công nợ.
• Lập các báo cáo kinh doanh và báo cáo công việc theo quy định của phòng kinh doanh.
Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Độ tuổi: Từ 25 đến 35.
• Có ngoại hình ưa nhìn, có kĩ năng giao tiếp và kĩ năng đàm phán với khách hàng tốt.
• Chịu khó, năng động
• Đam mê kinh doanh, ham học hỏi, tự tin.
• Có sức khoẻ tốt, sẵn sàng đi công tác, công trườngs
Tại CÔNG TY TNHH MLC INC Thì Được Hưởng Những Gì
