Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MLC INC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 50 Triệu

CÔNG TY TNHH MLC INC
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MLC INC

Mức lương
15 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Tầng 10, Toà nhà ACB, 218 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

• Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh của công ty: Bán và cho thuê các loại thiết bị công nghiệp, thiết bị nâng hạ, máy xây dựng…
• Tìm kiếm khách hàng mới và dự án tiềm năng, phát triển và mở rộng thị trường (có thể đi công tác đến khu công nghiệp/dự án/ để tìm và gặp khách hàng).
• Giới thiệu, tư vấn các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
• Thương lượng, đàm phán với khách hàng, ký hợp đồng và theo dõi thực hiện hợp đồng.
• Quản lý, chăm sóc khách hàng, phối hợp cùng bộ phận kế toán thu hồi công nợ.
• Lập các báo cáo kinh doanh và báo cáo công việc theo quy định của phòng kinh doanh.

Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp các khối ngành: Xây dựng, Kĩ thuật, kinh tế, ngoại ngữ…
• Độ tuổi: Từ 25 đến 35.
• Có ngoại hình ưa nhìn, có kĩ năng giao tiếp và kĩ năng đàm phán với khách hàng tốt.
• Chịu khó, năng động
• Đam mê kinh doanh, ham học hỏi, tự tin.
• Có sức khoẻ tốt, sẵn sàng đi công tác, công trườngs

Tại CÔNG TY TNHH MLC INC Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MLC INC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Ms Hương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

