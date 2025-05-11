Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAPOIN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 24 Triệu

Mức lương 14 - 24 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, toà CTM, số 139 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 14 - 24 Triệu

Chịu trách nhiệm về các công việc bán sản phẩm trên địa bàn phụ trách, đồng thời hoàn thành các chỉ tiêu doanh số do công ty quy định.

Tìm hiểu và phát triển thị trường mới, khách hàng mới và tăng phạm vi bán sản phẩm.

Duy trì và tăng cường các mối quan hệ khách hàng hiện có, xử lý kịp thời các vấn đề về sản phẩm, thu thập kinh nghiệm của khách hàng, hỗ trợ công việc bán hàng và dịch vụ.

Lắp đặt, sửa chữa và bảo trì cơ sở vật chất và thiết bị SMT

Giải quyết, cải tiến quy trình SMT và có thể giải quyết các bất thường,vấn đề trong sản xuất thông thường một cách độc lập.

Cung cấp dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng cho cơ sở vật chất và thiết bị SMT.

Với Mức Lương 14 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng trung nghe, nói thành thạo

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sales, ưu tiên sales trong lĩnh vực máy móc công nhiệp (đối với sales).

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trở lên trong ngành sản xuất nhà máy/dây chuyền nhà máy SMT, quen thuộc với thiết bị SMT( đối với kỹ thuật).

Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm tốt.

Nhanh nhẹn, có kỹ năng xử lý tình huống tốt.

Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản.

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAPOIN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương gross thỏa thuận theo năng lực từ 14.000.000đ - 24.000.000đ

Được hưởng trợ cấp ăn trưa, điện thoại, chi phí đi lại

Được đóng bảo hiểm theo quy định nhà nước

Được nghỉ các ngày lễ 30/4 , 2/9, 1/1... theo quy định nhà nước

Môi trường làm việc thân thiện, thoải mái .

Thưởng lễ, tết cuối năm dựa trên thời gian làm việc và thành tích, biểu hiện của nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAPOIN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin