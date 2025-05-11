Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 11 Hoàng Cầu, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Phân bổ dịch vụ cho khách hàng: Khách hàng chờ khám/Khách hàng lên làm dịch vụ luôn.

Gọi điện nhắc lịch và chăm sóc khách tại chỗ và sau khi khách khám xong

Tìm kiếm, gia tăng số lượng khách hàng mới bằng data được cung cấp.

Chăm sóc các đối tác, khách cũ của phòng khám để gia tăng số lượng khách mới.

Tư vấn và hướng dẫn khách hàng làm thủ tục hồ sơ.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ từ 19 – 30 tuổi, không nói ngọng, giọng địa phương, ngoại hình ưa nhìn, chiều cao từ 1m55;

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo;

Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt;

Có kỹ năng về Office là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới hạn: 9.000.000 – 17.000.000đ/tháng +++

(LCB 6.500.000đ + % hoa hồng + phụ cấp)

Được Công ty phụ cấp chi phí gửi xe + ăn trưa;

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi khác như: BHXH, BHYT, Nghỉ Lễ - Tết, tiệc của năm, tháng…, được đi tham quan du lịch 01 lần/năm, nghỉ phép 01 ngày/tháng, thưởng lương tháng thứ 13, thưởng hiệu quả kinh doanh…;

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện giúp nhân sự hoàn thiện kỹ năng và kiến thức;

Có cơ hội thăng tiến cao theo lộ trình cụ thể, rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH

