Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 11 Hoàng Cầu, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Phân bổ dịch vụ cho khách hàng: Khách hàng chờ khám/Khách hàng lên làm dịch vụ luôn.
Gọi điện nhắc lịch và chăm sóc khách tại chỗ và sau khi khách khám xong
Tìm kiếm, gia tăng số lượng khách hàng mới bằng data được cung cấp.
Chăm sóc các đối tác, khách cũ của phòng khám để gia tăng số lượng khách mới.
Tư vấn và hướng dẫn khách hàng làm thủ tục hồ sơ.
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ từ 19 – 30 tuổi, không nói ngọng, giọng địa phương, ngoại hình ưa nhìn, chiều cao từ 1m55;
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo;
Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt;
Có kỹ năng về Office là một lợi thế.
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo;
Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt;
Có kỹ năng về Office là một lợi thế.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập không giới hạn: 9.000.000 – 17.000.000đ/tháng +++
(LCB 6.500.000đ + % hoa hồng + phụ cấp)
Được Công ty phụ cấp chi phí gửi xe + ăn trưa;
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi khác như: BHXH, BHYT, Nghỉ Lễ - Tết, tiệc của năm, tháng…, được đi tham quan du lịch 01 lần/năm, nghỉ phép 01 ngày/tháng, thưởng lương tháng thứ 13, thưởng hiệu quả kinh doanh…;
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện giúp nhân sự hoàn thiện kỹ năng và kiến thức;
Có cơ hội thăng tiến cao theo lộ trình cụ thể, rõ ràng.
(LCB 6.500.000đ + % hoa hồng + phụ cấp)
Được Công ty phụ cấp chi phí gửi xe + ăn trưa;
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi khác như: BHXH, BHYT, Nghỉ Lễ - Tết, tiệc của năm, tháng…, được đi tham quan du lịch 01 lần/năm, nghỉ phép 01 ngày/tháng, thưởng lương tháng thứ 13, thưởng hiệu quả kinh doanh…;
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện giúp nhân sự hoàn thiện kỹ năng và kiến thức;
Có cơ hội thăng tiến cao theo lộ trình cụ thể, rõ ràng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI