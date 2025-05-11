Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SACE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 11, Số 3, tòa nhà 3D Center, Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Phối hợp với khách hàng (nhà mạng Viettel, MobiFone, Vinaphone…) đảm bảo dịch vụ được tiến hành theo đúng chủ trương, chính sách đã ký.

Truyền thông dịch vụ đẩy mạnh kinh doanh. Phát triển user, tăng doanh thu dịch vụ.

Vận hành đảm bảo dịch vụ hoạt động ổn định (Theo dõi và Test dịch vụ hàng ngày, xử lý sự cố phát sinh; Theo dõi biến động doanh thu; Theo dõi và Test chất lượng dịch vụ thường xuyên).

Rà soát các gói dịch vụ, cải tiến chất lượng.

Chăm sóc, duy trì và phát triển quan hệ với đối tác khách hàng (nhà mạng Viettel, MobiFone, Vinaphone…)

Giám sát, phối hợp, điều phối đối tác nội dung để đảm bảo chất lượng, số lượng nội dung cho dịch vụ.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế,...

Giao tiếp tốt, có tư duy tốt;

Có kinh nghiệm làm về dịch vụ vas là một lợi thế;

Sẽ được đào tạo thêm kỹ năng để đáp ứng yêu cầu công việc khi vào làm việc tại Công ty;

Nhanh nhẹn, linh hoạt và có khả năng nắm bắt các thông tin cơ hội trên thị trường,

Chịu khó, chủ động học hỏi trong công việc;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SACE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Rank lương: 7,000,000 – 12,000,000 VNĐ

Năm cố định 13 tháng lương, đánh giá định kỳ 1 lần/năm.

Thưởng các dịp đặc biệt (Lễ, Tết,…).

Đóng bảo hiểm và các chế độ đảm bảo quyền lợi người lao động.

Thời gian làm việc: Từ T2 – T6, từ 09h00 – 12h00 & 13h30 – 17h30

Team Building, du lịch hàng năm…..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SACE VIỆT NAM

