Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SMOSA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tòa B2, Roman Plaza, đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

+ Duy trì, chăm sóc những quan hệ kinh doanh hiện có của Công ty

+ Tìm kiếm khách hàng/dự án mới đồng thời tiếp cận, chào giá, tư vấn giá cả, kỹ thuật, đàm phán ký kết hợp đồng mảng Trạm biến áp, tủ bảng điện, thang máng cáp, Busway

+ Chịu trách nhiệm trên doanh số được giao, lập kế hoạch thực hiện để đạt được mục tiêu doanh số.

+ Xây dựng và phát triển mối quan hệ với các khách hàng, đối tác tiềm năng.

+ Nhận đơn đặt hàng, báo giá và hỗ trợ kỹ thuật cho KH

Yêu Cầu Công Việc

+ Có kiến thức chuyên ngành hệ thống điện, điện công nghiệp – dân dụng.

+ Có kinh nghiệm kinh doanh thiết bị điện, tủ bảng điện, trạm biến áp

+ Có kinh nghiệm tiếp cận các dự án xây dựng nhà cao tầng, nhà máy xí nghiệp, khu đô thị

+ Có kỹ năng tư duy, đàm phán.

+ Giới tính: không yêu cầu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SMOSA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương cứng: Từ 10 - 15 triệu/tháng + doanh số bán hàng

+ Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp, ổn định lâu dài.

+ Hưởng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm (BHYT, BHXH, BHTN), nghỉ lễ, Tết theo quy định của Bộ lao động.

+ Chế độ tham quan, nghỉ mát trong nước, nước ngoài hàng năm.

+ Cơ hội thăng tiến cho những nhân sự tâm huyết, năng lực chuyên môn tốt và mong muốn gắn bó Công ty lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SMOSA VIỆT NAM

