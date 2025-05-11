Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PAL GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 17 - Ô Dịch Vụ 02 - Khu Đất dịch vụ trong khu ĐTM Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Liên hệ, tư vấn chào hàng, chốt đơn.

- Nguồn khách hàng doanh nghiệp trong data có sẵn và data tự phát triển (sản phẩm ngành vật tư tem nhãn, in ấn)

- Lên kế hoạch, chiến lược kinh doanh định kỳ theo tháng, quý, năm.

- Báo cáo và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu chỉ đạo của Ban Lãnh Đạo.

- Chi tiết công việc sẽ được thảo luận trong cuộc phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính : Nữ, không yêu cầu kinh nghiệm, giao tiếp tốt

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh, sale

- Có mục tiêu rõ ràng cho bản thân, có sự cầu tiến, trách nhiệm trong công việc

- Có tinh thần cầu thị, kiên trì, trung thực

- Có khả năng bán hàng: tìm kiếm KH mục tiêu, tiếp cận KH mục tiêu, tìm hiểu nhu cầu của KH, chốt sale, xử lý sự từ chối,.. là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PAL GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 8-20tr tùy khả năng+ ăn trưa

- Chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

- Chế độ nghỉ dưỡng, tham quan, du lịch trong nước

- Môi trường năng động, thoải mái.

-Có nhiều cơ hội học hỏi và nâng cao kỹ năng chuyên môn.

- Được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm về sản phẩm và kĩ năng mềm

- Đóng BHXH ngay khi ký hợp đồng Nhân viên chính thức.

- Thưởng vào các dịp lễ, tết,..

- Lương 13 tháng/năm + hoa hồng theo công việc

- Ngày nghỉ: 12 phép/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PAL GLOBAL

