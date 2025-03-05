Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HIBISCUS GIFTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HIBISCUS GIFTS
- Hồ Chí Minh:
- Cityland Park Hills, Phường 10, Quận Gò Vấp,Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 20 Triệu
Tiếp nhận và hỗ trợ khách hàng: Trực tổng đài, tiếp nhận cuộc gọi, ghi nhận thông tin, cung cấp tư vấn về sản phẩm, dịch vụ và hỗ trợ xử lý sự cố từ khách
Tối thiểu 2 tài khoản khách mới mỗi tháng , sẽ nhận thêm tiền thưởng nếu đạt KPI tháng
Quản lý thông tin khách hàng: Cập nhật dữ liệu khách hàng lên hệ thống để điều phối kỹ thuật viên và theo dõi tiến độ xử lý sự cố
Thu thập ý kiến, phản hồi của khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm dịch vụ
Làm các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trưng thực, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi
Biết sắp xếp công việc
Ưu tiên có kinh nghiệm sale về lĩnh vực tài chính.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HIBISCUS GIFTS Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ lương thưởng, đầy đủ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HIBISCUS GIFTS
