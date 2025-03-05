Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HIBISCUS GIFTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu

Tiếp nhận và hỗ trợ khách hàng: Trực tổng đài, tiếp nhận cuộc gọi, ghi nhận thông tin, cung cấp tư vấn về sản phẩm, dịch vụ và hỗ trợ xử lý sự cố từ khách

Tối thiểu 2 tài khoản khách mới mỗi tháng , sẽ nhận thêm tiền thưởng nếu đạt KPI tháng

Quản lý thông tin khách hàng: Cập nhật dữ liệu khách hàng lên hệ thống để điều phối kỹ thuật viên và theo dõi tiến độ xử lý sự cố

Thu thập ý kiến, phản hồi của khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm dịch vụ

Làm các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý