Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 45B Hòa Bình, Tân Thới Hoà, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Làm việc tại Văn phòng Telemarketing - VUS Hòa Bình, Quận Tân Phú (gần Đầm Sen)

- Tiếp nhận cuộc gọi vào VUS hoặc gọi điện cho khách hàng để tìm hiểu nhu cầu học Anh ngữ.

- Tư vấn các khóa học phù hợp với nhu cầu của khách hàng, sắp xếp cuộc gặp giữa khách hàng và bộ phận tuyển sinh.

- Theo dõi và ghi nhận nhu cầu của khách, theo dõi tình trạng khách cho đến khi khách đến cơ sở nhận tư vấn trực tiếp.

- Chăm sóc khách hàng tiềm năng, đảm bảo kết quả công việc đạt chỉ tiêu KPI đề ra.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác theo như sắp xếp của quản lý.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học.

- Yêu thích công việc tư vấn, kỹ năng thuyết phục tốt, giọng nói chuẩn, rõ ràng, truyền cảm.

- Có kinh nghiệm trong lĩnh tư vấn, telesale, bán hàng

- Mang tinh thần dịch vụ khách hàng, tư duy sẵn sàng đổi mới.

- Nhiệt huyết, đam mê học hỏi, “làm hết sức chơi hết mình”.

- Thời gian làm việc: Toàn thời gian 44h/tuần

- Khả năng làm việc độc lập và theo đội nhóm.

- Khả năng làm việc với áp lực.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

- Nhận 100% lương trong 02 tháng thử việc

- Học bổng tiếng Anh 60% dành nhân viên và 50% dành người thân

- Đóng đầy đủ BH theo luật nhà nước

- 12 ngày phép/năm

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng

- Du lịch, nghỉ mát hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ

