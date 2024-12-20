Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FLYER làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 9 ngõ 11 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Tích cực khai thác và phân loại danh sách khách hàng (trường học, trung tâm tiếng Anh, giáo viên, phụ huynh học sinh v...v..) từ các chiến dịch Marketing.

Tiến hành liên hệ (qua điện thoại/email) hoặc gặp trực tiếp khách hàng để giới thiệu về các sản phẩm/dịch vụ.

Tổ chức và thực hiện các buổi trình bày về sản phẩm (demo sản phẩm): Sắp xếp và điều phối các cuộc họp trực tiếp hoặc online, trình bày chi tiết về sản phẩm và các tính năng nổi bật của công ty.

Xây dựng & phát triển cơ sở dữ liệu khách hàng: Đóng góp vào việc phát triển và cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu khách hàng.

Nắm bắt và đáp ứng nhu cầu của khách hàng: Phân tích và hiểu rõ nhu cầu của khách hàng để đề xuất các giải pháp và dịch vụ phù hợp.

Mở rộng mạng lưới đối tác: Chủ động tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với các đối tác, trung tâm giáo dục, trường học, và giáo viên tiềm năng.

Hợp tác với đội ngũ phát triển sản phẩm: Làm việc chặt chẽ với đội ngũ phát triển để cải tiến và định hình các tính năng sản phẩm theo yêu cầu của thị trường.

Báo cáo và phân tích thị trường: Cung cấp thông tin định kỳ về tiến độ, kết quả kinh doanh, nhận định về nhu cầu khách hàng, cũng như phân tích hoạt động của đối thủ cạnh tranh.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành tương tự

Ứng viên có ít nhất từ 1 năm kinh nghiệm Sales B2B hoặc các kinh nghiệm liên quan đến vị trí kinh doanh với khách hàng khối doanh nghiệp

Ưu tiên ứng viên sinh năm 1997 - 2001

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, đã từng làm trong ngành sản phẩm công nghệ, giáo dục.

Ưu tiên ứng viên có khả năng tổ chức công việc và chịu áp lực công việc tốt.

Ưu tiên các ứng viên có Tiếng Anh tốt (tương đương Ielts 6.5)

Có khả năng quản lý thời gian

Có kỹ năng giao tiếp, xử lý thông tin tốt

Biết lắng nghe, cầu tiến và sẵn sàng học hỏi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FLYER Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng: Upto 20,000,000 VND + commission

Thưởng theo doanh số, KPI của đội nhóm (doanh thu + đơn hàng trung bình + mức độ hài lòng của khách hàng)

Thử việc full lương, không phụ thuộc KPI

Hỗ trợ ăn trưa hàng ngày.

Lương tháng thứ 13, quà tặng, thưởng các dịp lễ, Tết. Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Đóng BHXH, BHYT theo đúng quy định.

12 ngày phép hưởng lương hàng năm.

Team building và du lịch hàng năm theo chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FLYER

