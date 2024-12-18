Tuyển Nhân viên kinh doanh Perfetti Van Melle (Viet Nam) Limited làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: - Hạ Long, Quảng Ninh, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Bao phủ tất cả các điểm bán trong khu vực được giao theo đúng lộ trình và thời gian quy định

Phân phối đầy đủ các sản phẩm của PVM tại tất cả điểm bán

Vệ sinh, trưng bày sản phẩm theo đúng hướng dẫn

Thực hiện đúng các chương trình phát triển thị trường như khuyến mãi, trưng bày,…

Tuân thủ và thực hiện tốt các quy định và quy trình làm việc của công ty và đại lý

Hoàn tất các báo cáo được yêu cầu một các chính xác và kịp thời

Xây dựng và duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng

Hoàn thành tất cả các chỉ tiêu được giao (doanh số, các yếu tố nền tảng,…)

Thời gian bình quân tại 1 điểm bán (sales + trưng bày quầy kệ): 10-15 phút/điểm bán

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có Bằng lái xe máy và sẵn sàng chở hàng

Có kỹ năng bán hàng tốt (kinh nghiệm bán hàng trên 6 tháng) & kỹ năng thương lượng

Tại Perfetti Van Melle (Viet Nam) Limited Thì Được Hưởng Những Gì

· Thu nhập cạnh tranh từ 13,000,000 trở lên

· Cung cấp máy móc làm việc (máy PDA, đã có sim 4G), trang phục

· Ký hợp đồng trực tiếp với công ty, không qua nhà phân phối

· Chỉ thử việc 1 tháng, nhận 100% lương trong thời gian thử việc

· Tăng lương 1 lần/năm

· 13 ngày phép/năm

· Lương tháng 13

· BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm tai nạn 24/24

· Cơ hội đào tạo huấn luyện và thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Perfetti Van Melle (Viet Nam) Limited

