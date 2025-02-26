Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần dịch vụ Viễn thông ngôi sao Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 20 Triệu

Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần dịch vụ Viễn thông ngôi sao Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty cổ phần dịch vụ Viễn thông ngôi sao Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Công ty cổ phần dịch vụ Viễn thông ngôi sao Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần dịch vụ Viễn thông ngôi sao Việt Nam

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh:

- 234 Phạm Văn Đồng, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tiếp nhận data được phân công
Thực hiện cuộc gọi tư vấn khách hàng về sản phẩm
Chốt và lên đơn hàng trên phần mềm quản lý bán hàng
Hỗ trợ tiếp nhận và xử lý khiếu nại khách hàng
Thực hiện báo cáo thường xuyên và định kỳ theo yêu cầu

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp rõ ràng, tự tin
Có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm về lĩnh vực dược phẩm
Có mục tiêu rõ ràng cho cuộc sống và sự nghiệp

Tại Công ty cổ phần dịch vụ Viễn thông ngôi sao Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 6tr5 - 10 triệu
Xem xét tăng lương định kỳ hàng tháng
Thưởng kpi theo hiệu quả công việc
Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dịch vụ Viễn thông ngôi sao Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần dịch vụ Viễn thông ngôi sao Việt Nam

Công ty cổ phần dịch vụ Viễn thông ngôi sao Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 234 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

