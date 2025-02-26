Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần dịch vụ Viễn thông ngôi sao Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: - 234 Phạm Văn Đồng, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tiếp nhận data được phân công

Thực hiện cuộc gọi tư vấn khách hàng về sản phẩm

Chốt và lên đơn hàng trên phần mềm quản lý bán hàng

Hỗ trợ tiếp nhận và xử lý khiếu nại khách hàng

Thực hiện báo cáo thường xuyên và định kỳ theo yêu cầu

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp rõ ràng, tự tin

Có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm về lĩnh vực dược phẩm

Có mục tiêu rõ ràng cho cuộc sống và sự nghiệp

Tại Công ty cổ phần dịch vụ Viễn thông ngôi sao Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 6tr5 - 10 triệu

Xem xét tăng lương định kỳ hàng tháng

Thưởng kpi theo hiệu quả công việc

Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dịch vụ Viễn thông ngôi sao Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin