Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn RealNex làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 50 - 100 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn RealNex
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/02/2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn RealNex

Nhân viên kinh doanh

Mức lương
50 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh:

- Khu đô thị MonBay, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 50 - 100 Triệu

Tìm kiếm, tư vấn khách hàng và trực tiếp tham gia chốt giao dịch bất động sản.
Quản lý, đào tạo và hỗ trợ đội ngũ kinh doanh nâng cao kỹ năng và hiệu quả làm việc.
Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu doanh số.
Phối hợp với các phòng ban để đảm bảo tiến độ và chất lượng giao dịch.
Báo cáo, đánh giá kết quả kinh doanh và đề xuất các giải pháp cải tiến.

Với Mức Lương 50 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 2 - 3 năm kinh nghiệm làm quản lý/trưởng phòng kinh doanh trong lĩnh vực BĐS hoặc trong các lĩnh vực khác như ô tô, bảo hiểm, ngân hàng, tài chính…
Có kinh nghiệm và kỹ năng quản lý đội nhóm, xây dựng đội ngũ và tạo động lực cho nhân viên.
Kinh nghiệm tổ chức và triển khai hoạt động bán hàng hiệu quả.
Chịu được áp lực công việc, linh hoạt trong xử lý tình huống.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn RealNex Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn (thỏa thuận theo năng lực).
Thu nhập từ 50 - 100 triệu (bao gồm lương cứng + hoa hồng cá nhân + hoa hồng đội nhóm + thưởng nóng)
Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Hỗ trợ data khách hàng và chi phí Marketing lên đến 100%.
Giỏ hàng đa dạng, phong phú, cơ hội chốt deal cao.
Tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và đồng nghiệp thân thiện.
Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của công ty: thưởng lễ, tết, du lịch, team building và nhiều chính sách hấp dẫn khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn RealNex

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn RealNex

Công ty Cổ phần Tập đoàn RealNex

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, 275 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

