Tuyển Nhân viên kinh doanh Dentium Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 1,500 USD

- Xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng, duy trì, chăm sóc khách hàng hiện có tại địa bàn phụ trách

- Hiểu rõ tính năng, giá, ưu nhược điểm của sản phẩm Dentium so với thị trường

- Xác định danh sách các khách hàng quan trọng, phân loại mức độ ưu tiên và xây dựng chiến lược tiếp cận phù hợp với khách hàng. Phát triển mối quan hệ chặt chẽ với các bên ảnh hưởng tới quá trình kinh doanh kênh Thầu như các đối tác, Sở Y Tế, Ban giám đốc bệnh viện Khoa Dược- Vật Tư, khoa trang thiết bị, các Khoa điều trị tại các phòng ban liên quan của bệnh viện

- Theo dõi nắm bắt thông tin bvề Thầu tại địa bàn được giao. Đánh giá, phân loại các gói Thầu. Xây dựng kế hoạch và danh mục Thầu cho từng gói thầu.

- Phối hợp cùng đội ngũ kinh doanh, các bộ phận liên quan trong công ty để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình đấu thấu, cung ứng hàng trong thầu

- Lên dự thảo hợp đồng, đề xuất phê duyệt các điều khoản hợp đồng. Trực tiếp thực hiện, đốc thúc thực hiện hợp đồng, bao gồm các thủ tục giao hàng, xuất hoá đơn, cùng khách hàng kiểm tra chất lượng sản phẩm

- Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng, công nợ

- Thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất thông tin đầy đủ chính xác, phân tích hồ sơ thầu, giá đối thủ canh tranh tham gia Thầu & các yếu tố cơ hội nguy cơ..theo yêu cầu của Quản lý