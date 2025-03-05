Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC CÔNG NGHỆ PITAGO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Trung tâm Giáo dục Công nghệ Pitago Việt Nam đang tìm kiếm những chiến binh kinh doanh đầy nhiệt huyết để cùng nhau mở rộng sứ mệnh lan tỏa tri thức và giúp hàng ngàn học sinh chinh phục đỉnh cao Toán học!

Vị trí: Nhân viên Kinh doanh

Hình thức: Part-time/Full-time, có thể làm việc online

:

Tư vấn các khóa học Toán từ lớp 6 đến lớp 12 cho học sinh và phụ huynh.

Tìm kiếm, xây dựng và phát triển mạng lưới khách hàng.

Chăm sóc học viên trong quá trình học, hỗ trợ giải đáp các thắc mắc.

Đề xuất ý tưởng sáng tạo nhằm thúc đẩy doanh số.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đam mê kinh doanh và giáo dục.

Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn và nhiệt tình.

Có laptop, điện thoại cá nhân, có thể làm việc online.

Kinh nghiệm bán hàng, tư vấn khóa học là lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC CÔNG NGHỆ PITAGO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + hoa hồng hấp dẫn (không giới hạn thu nhập).

Được đào tạo kỹ năng bán hàng, tư vấn chuyên sâu.

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC CÔNG NGHỆ PITAGO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin