Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC CÔNG NGHỆ PITAGO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC CÔNG NGHỆ PITAGO VIỆT NAM
- Hà Nội:
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Trung tâm Giáo dục Công nghệ Pitago Việt Nam đang tìm kiếm những chiến binh kinh doanh đầy nhiệt huyết để cùng nhau mở rộng sứ mệnh lan tỏa tri thức và giúp hàng ngàn học sinh chinh phục đỉnh cao Toán học!
Vị trí: Nhân viên Kinh doanh
Hình thức: Part-time/Full-time, có thể làm việc online
Tư vấn các khóa học Toán từ lớp 6 đến lớp 12 cho học sinh và phụ huynh.
Tìm kiếm, xây dựng và phát triển mạng lưới khách hàng.
Chăm sóc học viên trong quá trình học, hỗ trợ giải đáp các thắc mắc.
Đề xuất ý tưởng sáng tạo nhằm thúc đẩy doanh số.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn và nhiệt tình.
Có laptop, điện thoại cá nhân, có thể làm việc online.
Kinh nghiệm bán hàng, tư vấn khóa học là lợi thế.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC CÔNG NGHỆ PITAGO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo kỹ năng bán hàng, tư vấn chuyên sâu.
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, có cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC CÔNG NGHỆ PITAGO VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhập với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI