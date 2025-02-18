Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: 176a Tôn Đức Thắng, Lam Sơn, Quận Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chủ động tìm kiếm khách hàng qua các kênh: Online (mạng xã hội, sàn thương mại điện tử..) & Đi thị trường trực tiếp trên địa bàn, kênh đối tác…
- Tư vấn gói dịch vụ phần mềm quản lý bán hàng Kiotviet phù hợp với nhu cầu sử dụng của khách hàng.
- Hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm và ký kết hợp đồng.
- Chăm sóc khách hàng Trước - Trong - Sau bán.
- Đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu doanh số được giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
- Đam mê kinh doanh, có động lực kiếm tiền.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh, tư vấn, bán hàng, phát triển thị trường…
- Giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
- Sẵn sàng di chuyển tư vấn hỗ trợ khách hàng.
- Chủ động khai thác, duy trì và mở rộng các mối quan hệ với khách hàng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET Thì Được Hưởng Những Gì

Chăm sóc sức khoẻ
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET

Địa điểm:

