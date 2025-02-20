Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Cát Long Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Cát Long Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng:
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
- Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn
- Được hưởng đầy đủ các chế độ như BHYT, BHXH, BHTN...
- Đi du lịch hằng năm
- Được hưởng lương, thưởng cạnh tranh hấp dẫn.
- Tăng lương theo năng lực làm việc, Quận Hồng Bàng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
-Theo dõi, quản lý hệ thống khách hàng có sẵn, hỗ trợ, chăm sóc khách hàng để tăng sản lượng bán hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Nhanh nhẹn, hoạt bát, giao tiếp tốt
-Có khả năng đi công tác xa lâu ngày
-Biết lái xe ô tô là 1 lợi thế
Tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Cát Long Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Cát Long Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
